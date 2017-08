POL-LB: Herrenberg: Katalysator ausgebaut; Aidlingen: Mülltonnenbrand; Böblingen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Katalysator ausgebaut

Ein bislang Unbekannter machte sich zwischen Sonntag 21:00 Uhr und Montag 03:30 Uhr an einem Sprinter zu schaffen, der auf dem Freibad Parkplatz in der Marienstraße in Herrenberg abgestellt war. Der Täter baute den Katalysator fachmännisch aus und stahl das Fahrzeugteil. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 1.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, entgegen.

Aidlingen-Deufringen: Mülltonnenbrand

Aus bislang ungeklärter Ursache geriet am Dienstag gegen 03:30 Uhr im Holzweg in Deufringen eine Papiertonne in Brand. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 300 Euro. Die Fassade eines angrenzenden Hauses wurde verrußt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Telefon 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Einen schwer verletzten Pedelec-Fahrer und Sachschaden in Höhe von etwa 3.200 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Montag gegen 16:40 Uhr auf der Landesstraße 1185 zwischen Böblingen und Schönaich ereignete. Ein 82-jähriger Audi-Fahrer war in Richtung Schönaich unterwegs, als ein 74 Jahre alter Radler von der Straße "Im Zimmerschlag" kommend die L 1185 im Bereich der Fußgängerampel überqueren wollte. Vermutlich betätigte der Zweiradfahrer die bedarfsgesteuerte Ampelanlage nicht, sondern fuhr bei "rot" über die Straße. In der Folge wurde er durch den Audi erfasst und stürzte schließlich auf die Straße. Der 74-Jährige musste vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Telefon 0711/6869-0, sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang geben können.

