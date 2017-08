POL-LB: Korntal-Münchingen: nach Überholunfall sucht Polizei Zeugen; Freiber am Neckar: Fahrzeugbrand

Ludwigsburg (ots) - Korntal-Münchingen: nach Überholunfall sucht Polizei Zeugen

Am Samstag kam es gegen 15.50 Uhr auf der Landesstraße 1141 zwischen Weilimdorf und Korntal-Münchingen zu einem Unfall, zu dem das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, noch Zeugen sucht. Nachdem er bereits eine Fahrzeugkolonne auf seiner Fahrt in Richtung Münchingen überholt hatte, setzte ein 56 Jahre alter Mercedes-Lenker ein weiteres Mal zum Überholen an, wobei er vermutlich übersah, dass Gegenverkehr herrschte. In der Folge musste er, kurz vor dem Kreisverkehr im Bereich der Einmündung zur Hauptstraße, knapp vor dem Volvo einer 37-Jährigen, die er überholt hatte, wieder einscheren. Hierbei touchierte er den Volvo, wodurch ein Gesamtsachschaden von etwa 4.000 Euro entstand. Während der Unfallaufnahme bemerkten die eingesetzten Beamten Atemalkoholgeruch bei dem 56-Jährigen. Im weiteren Verlauf musste er sich einem Atemalkoholtest und schließlich auch einer Blutentnahme unterziehen. Außerdem wurde sein Führerschein beschlagnahmt. Insbesondere bittet die Polizei den Fahrer im Gegenverkehr, der in den Grünstreifen auswich, sich beim Polizeirevier Ditzingen zu melden.

Freiberg am Neckar: Fahrzeugbrand

Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts geriet ein Audi am Montagmorgen, gegen 02.30 Uhr, auf der Fahrt in der Mühlstraße in Freiberg am Neckar in Brand. Der 27 Jahre alte Fahrer vernahm zunächst einen lauten Schlag aus dem Motorraum und hielt an. Als er die Motorhaube öffnete, stand der Motorraum bereits in Flammen. Wenig später fing das gesamte Fahrzeug Feuer. Die Freiwillige Feuerwehr Freiberg am Neckar rückte mit 35 Einsatzkräften und vier Fahrzeugen aus und löschte die Flammen. Der Audi war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell