POL-LB: Herrenberg: Rotlichtunfall; Weil der Stadt: Trocknerbrand und Wohnzimmerbrand; Leonberg: Auseinandersetzung vor Bar

Ludwigsburg (ots) - Herrenberg: Rotlichtunfall

Eine Leichtverletzte und ein Sachschaden in Höhe von etwa 20.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 13:00 Uhr in Herrenberg im Kreuzungsbereich der Mühl- und der Zeppelinstraße ereignete. Ein 22-jähriger Lenker eines Renault befuhr die Mühlstraße in Richtung Affstätt, so dass er beabsichtigte die Kreuzung zur Zeppelinstraße geradeaus zu überqueren. Hierbei übersah er mutmaßlich die für ihn geltende rote Ampel. In der Folge kam zu einem Zusammenstoß mit einer 58-jährigen Opel-Fahrerin, die aus Richtung des Kreisverkehrs heran fuhr und "grün" hatte. Die 21-jährige Beifahrerin im Renault wurde leicht verletzt. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Herrenberg rückte mit zwei Fahrzeugen und vier Einsatzkräften aus und kümmerte sich um ausgelaufene Betriebsstoffe.

Weil der Stadt-Merklingen: Trockner geriet in Brand

Am Sonntag gegen 15:00 Uhr rückte die Freiwillige Feuerwehr Weil der Stadt mit sechs Fahrzeugen und 45 Wehrleuten zu einem Brandalarm in die Friedrich-Hartmann-Straße in Merklingen aus. Beim Eintreffen der Feuerwehr wurde ein brennender Trockner im Waschraum festgestellt, der rasch gelöscht werden konnte. Anschließend wurde der Trockner zu Nachlöscharbeiten nach draußen verbracht und der Waschraum belüftet. Der entstandene Sachschaden steht derzeit noch nicht fest.

Weil der Stadt: Brennende Zigarette verursacht Brand in Wohnzimmer

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 10.000 Euro verursachte am Montag gegen 01:45 Uhr ein Brand in einem Wohnhaus in der Zwingergasse in Weil der Stadt. Ein 55-jähriger Bewohner hatte mutmaßlich aufgrund Unachtsamkeit eine Zigarette brennen lassen und sich anschließend zu Bett gelegt. Als er wenig später Rauch bemerkte, versuchte er selbst das Feuer, das im Wohnzimmer im Bereich des Fußbodens und eines Sessels entstanden war, zu löschen. Die alarmierte Freiwillig Feuerwehr Weil der Stadt, die mit zehn Fahrzeugen und 62 Einsatzkräften anrückte, konnte das Feuer schließlich löschen. Da sich der Rauch im gesamten Treppenhaus verbreitete, mussten alle anwesenden Bewohner das Haus verlassen. Eine 22-jährige Bewohnerin, ein fünf Jahre altes Kind und auch der 55-Jährige wurden mit Verdacht einer Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst in Krankenhäuser gebracht. Die Wohnung des 55-Jährigen ist derzeit unbewohnbar. Die restlichen Bewohner konnten zurückkehren.

Leonberg: Auseinandersetzung vor Bar

Zu einer verbalen Auseinandersetzung kam es am Sonntag gegen 02:20 Uhr zwischen einem bislang unbekannten Täter und einem 36-Jährigen vor einer Bar in der Schlossstraße in Leonberg. Im Verlauf des Streitgesprächs zückte der Unbekannte ein Pfefferspray und sprühte dem 36-Jährigen ins Gesicht. Dessen 25-jährige Begleiterin bekam den Sprühnebel ebenfalls ab, so dass Beide Reizungen der Atemwege erlitten. Der 36-Jährige wurde zur Behandlung vom Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Ermittlungen dauern derzeit an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell