POL-LB: BAB 8/Sindelfingen: mit Alkohol aber ohne Führerschein Unfallflucht begangen; Grafenaus: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ludwigsburg (ots) - BAB 8 / Sindelfingen: mit Alkohol aber ohne Führerschein Unfallflucht begangen

Wegen Verkehrsunfallflucht, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Trunkenheit im Verkehr ermittelt die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg derzeit gegen einen 52 Jahre alte Autofahrer aus Ungarn, der am Sonntag gegen 15.25 Uhr im Bereich der Tank- und Rastanlage "Sindelfinger Wald" zunächst in einen Unfall verwickelt war. Beim Rangieren im Bereich der Tankstelle fuhr ein Citroen-Fahrer dem 52-Jährigen, der ebenfalls mit einem Citroen unterwegs war, auf. Als Beamte, die den Unfall zufällig beobachtet hatten, mit der Unfallaufnahme begannen, setzte der 52-Jährige seine Fahrt plötzlich in Richtung München fort. Die Polizisten nahmen sofort die Verfolgung auf. Auf Höhe des Flughafens Stuttgart konnten sie den 52-Jährigen einholen und durch Leuchtzeichen zum Folgen auffordern. Nachdem der Autofahrer den Anschein erweckt hatte dem Streifenwagen zu folgen, widersetzte er sich schließlich und fuhr an der Anschlussstelle Esslingen/Neuhausen nicht hinter den Beamten her, sondern fuhr auf der A 8 weiter. Dies führte dazu, dass die Beamten ihn aus den Augen verloren. Doch ein Zeuge, der dies beobachtet hatte, übernahm stattdessen die Verfolgung und teilte der Polizei dies telefonisch mit. So gelang es einer weiteren Streife der Verkehrspolizeidirektion im weiteren Verlauf zunächst den Citroen und schlussendlich auch den Fahrer, der in Begleitung eines 50 Jahre alten Mannes, einer 46-jährigen Frau und eines acht Jahre alten Kindes war, festzustellen. Wie sich im Zuge der Ermittlungen zeigte, lenkte der Mann das Fahrzeug obwohl er derzeit nicht im Besitz eines Führerscheins ist und darüber hinaus auch Alkohol getrunken hatte. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von etwa zwei Promille. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Stuttgart wurde eine Sicherheitsleistung von mehreren hundert Euro erhoben.

Grafenau-Kapellenberg: Unfall mit schwer verletztem Motorradfahrer

Ein schwer verletzter Motorradfahrer und ein Sachschaden in Höhe von etwa 7.000 Euro sind die Bilanz eines Unfalls, der sich am Sonntag kurz vor 09.00 Uhr auf der Landesstraße 1182 auf Höhe Grafenau-Kapellenberg ereignete. Ein 43 Jahre alter Motorradfahrer fuhr in Richtung Sindelfingen, während ein 60-jähriger PKW-Lenker ebenfalls in Fahrtrichtung Sindelfingen in einer Parkbucht stand. Kurz bevor der 43-jährige BMW-Fahrer den stehenden Honda passiert hatte, fuhr dessen Lenker, vermutlich ohne auf den fließenden Verkehr auf der L 1182 zu achten, aus der Parklücke heraus und es kam zu einer Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Durch die Wucht des Aufpralls schleuderte der BMW-Fahrer über die Fahrbahn nach links, stürzte und blieb im Grünstreifen liegen. Der 43-Jährige musste durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme war die L 1182 bis kurz vor 11.00 Uhr voll gesperrt. Der Verkehr in Richtung Sindelfingen wurde umgeleitet. Aus Richtung Sindelfingen in Fahrtrichtung Weil der Stadt entstand ein Rückstau. Die Freiwillige Feuerwehr Grafenau befand sich mit elf Wehrleuten und drei Fahrzeugen vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell