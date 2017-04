POL-LB: Gasaustritt bei Bauarbeiten in Marbach am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Bei Bauarbeiten an einem Wohnhaus in der Niklastorstraße in der Innenstadt von Marbach am Neckar wurde am Donnerstag, gegen 12:00 Uhr, eine Gasleitung beschädigt. Die sofort alarmierte Feuerwehr verständigte den Energieversorger und die Polizei sperrte den Gefahrenbereich um die Gasaustrittsstelle weiträumig ab. Bereits nach wenigen Minuten hatte die Feuerwehr Marbach, die mit 32 Einsatzkräften und mit Unterstützung einer Fahrzeugbesatzung aus Ludwigsburg vor Ort war, die Gasleitung geschlossen und konnte nach einer Belüftung des Gebäudes Entwarnung geben. Evakuierungsmaßnahmen waren nicht erforderlich. Um 12:30 Uhr hob die Polizei die Absperrmaßnahmen wieder auf. Personen kamen nicht zu Schaden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell