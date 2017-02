POL-LB: Feuerwehreinsatz in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Feuerwehreinsatz

Vermutlich ein technischer Defekt in der Röstmaschine einer Bäckerei am Postplatz löste am Freitagmittag einen Feuerwehreinsatz aus. Kurz nach 13:00 Uhr fielen Rauchgeruch und Rauschwaden in dem Gebäude auf, die aus dem Verkaufsraum des Geschäfts zogen. Die sofort verständigte Feuerwehr konnte der Ursache schnell auf den Grund gehen, zu einem Brand kam es nicht. Die Poststraße sowie der Postplatz wurden kurzzeitig gesperrt und der Verkehr umgeleitet. Es kamen keine Personen zu Schaden. Der entstandene Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden. Nach der Belüftung des Gebäudes durfte es wieder betreten werden. Die Feuerwehr war mit insgesamt sieben Fahrzeugen und 35 Wehrleuten vor Ort.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell