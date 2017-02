POL-LB: Diebstahl in Schwieberdingen, Sachbeschädigung in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots) - Schwieberdingen: Diebstahl aus Baucontainer

In der Nacht zum Freitag trieben bislang unbekannte Täter auf einem Baustellengelände im Lüssenweg in Schwieberdingen ihr Unwesen. Über ein zuvor eingeschlagenes Fenster verschafften sie sich Zutritt zu einem Baustellencontainer. Aus diesem entwendeten sie anschließend verschiedene Bauwerkzeuge im Wert von über 3.000 Euro. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 300 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, in Verbindung zu setzen.

Remseck am Neckar: Auto zerkratzt

Ein unbekannter Täter beschädigte in der Nacht zum Freitag einen grauen BMW, der am linken Fahrbahnrand der Waldallee abgestellt war und richtete einen Sachschaden in Höhe von 5.000 Euro an. Der Vandale zerkratzte die komplette rechte Fahrzeugseite. Hinweise nimmt der Polizeiposten Remseck am Neckar unter Tel. 07146/28082-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell