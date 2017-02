POL-LB: Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Remseck am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Auf einem Baumarktparkplatz in der Wöhlerstraße in Ludwigsburg, kam es am Donnerstag, zwischen 12:30 und 13:30 Uhr zu einer Verkehrsunfallflucht, zu der das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nach Zeugen sucht. Vermutlich beim Ein- oder Ausparken beschädigte ein bislang unbekannter Täter einen Mitsubishi, der auf dem Parkplatz abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Remseck am Neckar: Verkehrsunfallflucht

Ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem Ford, der am Donnerstag zwischen 06:50 und 16:00 Uhr im Bernhardslaicher Weg in Remseck am Neckar geparkt war. Der Unbekannte streifte das Fahrzeug vermutlich beim Vorbeifahren oder beim Rangieren und machte sich anschließend davon. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell