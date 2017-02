POL-LB: Asperg: Bargeld gestohlen; Tamm: Versuchter Einbruch in Wohnhaus; Ludwigsburg: Diebstahl von Geldbeuteln

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Bargeld gestohlen

Auf Bargeld hatten es Einbrecher abgesehen, die am Donnerstag zwischen 08:30 und 18:30 Uhr ein Wohnhaus in der Schulstraße in Asperg heimsuchten. Die unbekannten Täter hebelten die Terrassentür auf und verschafften sich so Zutritt zur Wohnung. Dort durchsuchten sie die Räume und ließen mehrere hundert Euro mitgehen. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Tamm: Versuchter Einbruch in Wohnhaus

Vermutlich ohne Diebesgut machten sich bislang unbekannte Täter aus dem Staub, die am Donnerstag, gegen 18:20 Uhr versuchten, in ein Wohnhaus in der Bissinger Straße in Tamm einzubrechen. Nach einem gescheiterten Versuch, eine Terrassentür aufzuhebeln, brachen sie gewaltsam ein Kellerfenster auf. Die Einbrecher wurden schließlich von einem heimkehrenden Anwohner gestört und flüchteten ohne Beute. Bei den flüchtigen Tätern soll es sich um zwei Männer mittleren Alters handeln. Der durch den Einbruch entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruchsversuch geben können.

Ludwigsburg: Diebstahl von Geldbeuteln

Der Polizeiposten Ludwigsburg-Pflugfelden, Tel. 07141/450026, sucht Zeugen, die Angaben zu einem Geldbeuteldiebstahl machen können, der sich am Donnerstag, gegen 10:30 Uhr auf dem Lidl-Parkplatz in der Steinbeisstraße in Ludwigsburg ereignete. Eine 78 Jahre alte Frau hatte ihre Einkäufe eingeladen und den Kofferraum ihres Fahrzeugs nicht verschlossen, während sie den Einkaufswagen zurückstellte. Diesen Moment nutzte ein bislang unbekannter Täter aus und entwendete aus ihrer im Kofferraum befindlichen Handtasche zwei Gelbbörsen, in denen sich mehrere hundert Euro Bargeld und diverse persönliche Dokumente befanden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell