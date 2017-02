POL-LB: Verkehrsunfall in Sachsenheim und Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim: Unfallflucht nach Auffahrunfall

Vermutlich weil er alkoholisiert unterwegs war, wurde ein 38-Jähriger am Donnerstagabend mit seinem Peugeot in der Hauptstraße in einen Unfall verwickelt. Gegen 19:50 Uhr prallte er einem am rechten Fahrbahnrand haltenden Nissan ins Heck. Ohne sich um den angerichteten Sachschaden in Höhe von 10.000 Euro zu kümmern, setzte der zu diesem Zeitpunkt noch unbekannte Peugeot-Fahrer seine Fahrt fort. Ein aufmerksamer Zeuge heftete sich an seine Stoßstange und übermittelte dem geschädigten Besitzer des Nissan das Kennzeichen des Unfallverursachers. Die daraufhin verständigten Polizeibeamten suchten den Mann an seiner Wohnanschrift auf und führten einen Atemalkoholtest durch. Anschließend unterzog er sich einer Blutentnahme. Vermutlich ist er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Fahren ohne Fahrerlaubnis und Unfallflucht rechnen.

Ditzingen: VW beschädigt und abgehauen

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, bittet Zeugen einer Unfallflucht, die am Donnerstag zwischen 13:30 und 23:20 Uhr in der Zeissstraße verübt wurde, sich zu melden. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte einen VW Golf, der auf Höhe einer Speditionsfirma in einer Parkbucht am rechten Fahrbahnrand abgestellt war. Durch die Wucht des Aufpralls wurde das Auto komplett auf den Gehweg gedrückt und die Fahrerseite stark beschädigt. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 10.000 Euro. Ohne sich darum zu kümmern, suchte der Unfallverursacher das Weite. Möglicherweise wurde der Schaden durch einen Fahrer in einem Lkw verursacht. Der VW musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell