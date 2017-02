POL-LB: Einbruch in Böblingen, Verkehrsverstoß in Deckenpfronn

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Wohnungseinbruch

Diebesbeute im Wert mehrerer tausend Euro fiel Einbrechern in die Hände, die zwischen Dienstag und Donnerstag eine Wohnung in der Schönaicher Straße heimsuchten. Die Täter hebelten die Eingangstür auf und durchsuchten die Räume nach Wertvollem. Dabei ließen sie Schmuck und Bargeld mitgehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Deckenpfronn: Vor Streifenwagen geflüchtet

Eine Verfolgungsfahrt mit der Polizei lieferte sich ein 41-Jähriger am Donnerstagabend auf der Kreisstraße 1075. Der Mann war gegen 19:00 Uhr in einem BMW ortsauswärts in Richtung Kreisverkehr unterwegs, als er vermutlich den Streifenwagen erblickte. Daraufhin beschleunigte er und raste über den Kreisverkehr durch Deckenpfronn zurück. Obwohl ihm die Polizeistreife mittels eingeschaltetem Signal, Blaulicht und Flasher die Weisung zum Anhalten erteilte, kam er der Aufforderung nicht nach. Er konnte zwar mehrfach eingeholt, jedoch erst auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts angehalten werden. Im Zuge der anschließenden Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 41-Jährige sich alkoholisiert und vermutlich auch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln ans Steuer des BMW gesetzt hatte. Zudem förderte die Durchsuchung des Autos Drogenreste zutage. Der Fahrer unterzog sich einer Blutentnahme. Mutmaßlich ist er auch nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis. Er muss nun mit einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Fahren ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell