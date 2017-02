POL-LB: Einbruch in Freiberg am Neckar, Affalterbach und Tamm

Ludwigsburg (ots) - Freiberg am Neckar: Einbruch in Gaststätte

Vermutlich auf Bargeld hatten Einbrecher es abgesehen, die in der Nacht zum Donnerstag einen Gastronomiebetrieb in der Porschestraße heimsuchten. Die Täter gelangten auf bislang unbekannte Weise in die Gasträume, brachen Kassen sowie einen Tresor auf und ließen das enthaltene Bargeld in vierstelliger Höhe mitgehen. In einem zuvor aufgebrochenen Büro suchten sie nach weiteren Wertsachen. Hier wurde nichts entwendet. Der angerichtete Sachschaden wurde mit mehreren hundert Euro angegeben. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Freiberg am Neckar, Tel. 07141/64378-0, in Verbindung zu setzen.

Affalterbach: Wohnungseinbruch

Über ein Fenster verschafften Einbrecher sich zwischen Mittwoch 18:30 und Donnerstag 07:30 Uhr Zugang zu einem Wohnhaus am nördlichen Ortsrand von Affalterbach. Die Täter schoben den Rollladen nach oben, hebelten das Fenster auf und stiegen in die Räume ein. Bislang ist nicht bekannt, ob ihnen bei ihrer Suche nach Wertvollem auch Diebesgut in die Hände fiel. Die Einbrecher versuchten außerdem über das Aufhebeln einer Terrassentür in die Wohnräume zu gelangen, was jedoch missglückte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Marbach unter Tel. 07144/900-0 entgegen.

Tamm: Einbrecher erbeuten Schmuck und Bargeld

Diebesbeute in vierstelliger Höhe machten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag in einem Wohnhaus im Asperger Weg. Die Täter verschafften sich über die Terrassentür Zutritt ins Gebäude und durchsuchten sämtliche Räume. Dabei entwendeten sie Schmuck und Bargeld. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.000 Euro. Der Polizeiposten Tamm bittet Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, sich unter Tel. 07141/601014 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell