POL-LB: Verkehrsunfall in Sindelfingen und Steinenbronn, Einbruch in Sindelfingen, Sachbeschädigung in Böblingen

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: Unfallflucht auf Baumarktparkplatz

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die Hinweise zu einer Unfallflucht geben können, die am Donnerstag zwischen 12:30 und 12:55 Uhr in der Böblinger Straße in Sindelfingen begangen wurde. Entweder beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beim Ein- oder Ausparken einen Audi, der auf einem Baumarktparkplatz abgestellt war oder wurde das Auto durch einen Einkaufswagen beschädigt, mit dem der Unbekannte das Fahrzeug seitlich streifte. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Steinenbronn: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen BMW, der am Donnerstag zwischen 10:15 und 10:30 Uhr auf einem Discounterparkplatz in der Zeppelinstraße in Steinenbronn abgestellt war. Obwohl er dabei einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro anrichtete, suchte er das Weite. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Sindelfingen-Maichingen: Einbruch in Garage

Bislang unbekannte Täter hatten es in der Nacht zum Donnerstag auf eine Garage in der Verdistraße in Sindelfingen-Maichingen abgesehen. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das Tor der Garage und durchsuchten den Pkw, der dort abgestellt war. Mutmaßlich fiel ihnen kein Diebesgut in die Hände. Am Garagentor entstand ein geringer Sachschaden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Maichingen, Tel. 07031/20405-0, zu melden.

Böblingen: Sachbeschädigung an Vereinsgebäude

Einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro richtete ein bislang unbekannter Täter an, der am Donnerstag zwischen 02:30 und 06:45 Uhr ein Vereinsheim im Silberweg in Böblingen heimsuchte. Der Vandale schlug insgesamt vier Fensterscheiben ein. Das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

