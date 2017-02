POL-LB: Verstoß gegen das Waffengesetz in Böblingen, Gefährlicher Eingriff in den Straßenverkehr in Böblingen, Verkehrsunfall in Renningen, Fahrzeugbrand in Bondorf

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Mehrere Schüsse in Wohngebiet abgefeuert

Ein 31-Jähriger hat vermutlich in der Nacht zum Donnerstag im Silberweg und Umgebung aus einer Schreckschusswaffe mehrere Schüsse abgefeuert. Anwohner verständigten die Polizei, die den Verdächtigen zunächst erfolglos suchte. Als eine Polizeistreife gegen 04:00 Uhr erneut Schüsse vernahm, entdeckten sie den Mann. Er lief gerade in Richtung der S-Bahn-Haltestelle Goldberg und war in Begleitung eines 34-Jährigen. Die Beamten kontrollierten die beiden und fanden bei dem 31-Jährigen Munition für eine Schreckschusswaffe. Die Waffe selbst wurde in dessen Umfeld sichergestellt. Beide Männer standen unter Alkoholeinfluss. Der 31-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Verstoß gegen das Waffengesetz rechnen.

Böblingen: Streitigkeiten

Mitarbeiter des städtischen Vollzugsdienstes wurden am Mittwochabend am Konrad-Zuse-Platz Zeugen eines Streits zwischen zwei Frauen. Eine 32-Jährige war kurz vor 22:30 Uhr dort in einem BMW unterwegs. Sie fuhr dicht auf einen Nissan auf, betätigte mehrfach das Fernlicht und drängte die 33-jährige Nissan-Fahrerin auf eine Parkfläche. Beide Frauen stiegen aus und gerieten in heftigen Streit. Vermutlich nur das beherzte Eingreifen der beiden Zeugen verhinderte eine tätliche Auseinandersetzung. Die Ursache des Streits dürfte persönlicher Natur sein. Auf die 32-Jährige kommt nun eine Anzeige wegen Gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr sowie Beleidigung zu.

Renningen: Fahrzeug gestreift

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von 7.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Mittwochabend auf der B 295. Ein 61-Jähriger fuhr gegen 21:20 Uhr auf der rechten Spur in einem Mercedes in Richtung Leonberg. Ebenfalls in einem Mercedes links neben ihm war ein 64-Jähriger unterwegs. Auf Höhe des Naturtheaters kam der 61-Jährige aus bislang unbekannter Ursache zu weit nach links, so dass beide Autos sich streiften. Der 64-Jährige verlor daraufhin vermutlich die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte gegen die Leitplanke. Er zog sich leichte Verletzungen zu.

Bondorf: Fahrzeugbrand

Vermutlich wegen eines technischen Defekts brannte am Mittwoch auf der Landesstraße 1184 ein Audi. Der entstandene Sachschaden wurde mit etwa 12.000 Euro angegeben. Der 40-jährige Fahrer war in Richtung Herrenberg unterwegs, als er gegen 14:20 Uhr starken Rauch bemerkte, der aus dem Auspuff drang. Auf dem nächsten Parkplatz hielt er an und stellte fest, dass der Motorraum in Brand geraten war. Die verständigte Feuerwehr Bondorf rückte mit zwei Fahrzeugen und neun Wehrleuten an die Örtlichkeit aus und bekämpfte das Feuer. Am Auto entstand Totalschaden. Es musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell