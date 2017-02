POL-LB: Asperg: Unfallflucht; Asperg: Mülleimerbrand; Tamm: Einbruch in Wohnhaus

Ludwigsburg (ots) - Asperg: Unfallflucht

Das Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, sucht Zeugen zu einer Unfallflucht, die sich am Mittwoch zwischen 16:00 und 17:00 Uhr in der Dresdener Straße in Asperg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen Hyundai, der vor einem Wohnhaus abgestellt war. Ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 1.500 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Asperg: Mülleimerbrand

Aus noch unbekannter Ursache kam es am Mittwochabend in der Alleenstraße in Asperg zu einem Mülleimerbrand. In der dortigen Bahnhofsunterführung endeckten Polizeibeamte gegen 21:45 Uhr das Feuer und alarmierten die Feuerwehr. Die Feuerwehr Asperg rückte daraufhin mit zwei Fahrzeugen und elf Wehrleuten aus und löschte den brennenden Mülleimer. Aufgrund der starken Rauchentwicklung musste die Unterführung kurzzeitig gesperrt und belüftet werden. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Tamm: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter hatte es am Mittwoch, kurz nach 19:00 Uhr auf ein Wohnhaus in der Schumannstraße in Tamm abgesehen. Der Unbekannte hebelte ein Fenster auf und gelangte so in das Gebäude. Bei der anschließenden Dursuchung der Räume entwendete der Einbrecher eine Kamera. Die Höhe des angerichteten Sachschadens wird auf etwa 500 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Möglingen, Tel. 07141/481291, in Verbindung zu setzen.

