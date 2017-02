POL-LB: Sindelfingen-Maichingen: Handtaschenraub am S-Bahnhof

Ludwigsburg (ots) - Eine 41-jährige Frau wurde in der Nacht zum Donnerstag, gegen 00:40 Uhr am Maichinger S-Bahnhof Opfer eines Handtaschenräubers. Sie wartete zu diesem Zeitpunkt am Bahnsteig und telefonierte, als sich der Unbekannte von hinten näherte und sie zur Herausgabe ihrer Handtasche aufforderte. Als sich die 41-Jährige weigerte, hielt er ihr ein größeres Messer an den Hals und versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Daraus entwickelte sich ein Gerangel, in dessen Verlauf die Frau zu Boden stürzte, jedoch unverletzt blieb. Der Täter flüchtete mit der Handtasche, in der sich mehrere Hundert Euro sowie persönliche Gegenstände befanden, zu Fuß in nördliche Richtung. Bei dem Unbekannten handelte es sich um einen etwa 20 bis 25 Jahre alten und 180 cm großen Mann. Er war dunkel gekleidet und trug eine Wollmütze und einen schwarzen Schal, den er sich ins Gesicht gezogen hatte. Personen, die zum fraglichen Zeitpunkt verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der S-Bahn-Haltestelle Maichingen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Böblingen, Tel. 07031/1300, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell