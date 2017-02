POL-LB: Garagenbrand in Deckenpfronn

Ludwigsburg (ots) - Deckenpfronn: Brand einer Garage führt zu hohem Sachschaden

Ein Sachschaden von mehreren 10.000 Euro ist die Folge eines Garagenbrandes, der sich am Mittwoch, gegen 09:25 Uhr, in der Gartenstraße in Deckenpfronn ereignete. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner auf den Brand aufmerksam und alarmierten die Feuerwehr. In der Folge rückten die Feuerwehren Herrenberg, Gärtringen und Deckenpfronn mit insgesamt 30 Wehrleuten in fünf Fahrzeugen zum Brandort aus. Gegen 10:00 Uhr hatten die eingesetzten Kräfte die Flammen gelöscht. Als Brandursache kommt nach bisherigen Erkenntnissen heiße Asche in Betracht, die in einem Eimer neben aufgestapeltem Holz in der Garage abgestellt worden war. Vermutlich gerieten das Holz sowie diverse andere Gegenstände daraufhin in Brand. Das Feuer griff schließlich auf die Deckenverkleidung der Garage über und sorgte für eine starke Rauchentwicklung. Aus dem angrenzenden Einfamilienhaus konnte sich eine Bewohnerin in Sicherheit bringen. Sie blieb unverletzt. Zu allem Unglück kam es durch das Feuer noch zu einem Wasserohrbruch im Haus, wodurch es derzeit nicht bewohnbar ist. Die Bewohner kamen bei Bekannten unter.

