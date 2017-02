POL-LB: Einbruch in Ditzingen, Verkehrsunfall auf der BAB 8 - Gem. Leonberg

Ludwigsburg (ots) - Ditzingen: Einbruch in Sporthalle

Einen Sachschaden in Höhe von 1.000 Euro richtete ein Einbrecher an, der zwischen Dienstag 12:00 Uhr und Mittwoch 09:00 Uhr eine Sporthalle in der Schwabstraße heimsuchte. Der Täter versuchte zunächst die Eingangstür zu den Nebenräumen der Halle aufzubrechen, was jedoch nicht gelang. Indem er anschließend ein Fenster zum Vereinsheim aufbrach, konnte er in die Räume einsteigen. Ob er auch etwas mitgehen ließ, ist noch nicht bekannt. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ditzingen unter Tel. 07156/4352-0 entgegen.

BAB 8 - Gem. Leonberg: Auf Stauende aufgefahren

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden in Höhe von rund 25.000 Euro sind das Ergebnis eines Auffahrunfalls, der sich am Mittwoch gegen 06:45 Uhr zwischen der Anschlussstelle Leonberg-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ereignete. Ein 36-Jähriger war in einem Mercedes auf dem linken Fahrstreifen unterwegs. Vermutlich aus Unaufmerksamkeit prallte er in das Heck eines BMW, der von einer 40-Jährigen gelenkt wurde und die am Stauende stand. Zuvor hatte der Mercedes-Fahrer noch versucht, nach links auszuweichen. Er wurde verletzt und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. Beide Autos wurden abgeschleppt. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergungsarbeiten musste der linke Fahrstreifen gesperrt werden.

