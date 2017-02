POL-LB: Diebstahl in Sindelfingen, Verkehrsunfall in Sindelfingen (3), Schönaich und Rutesheim

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen-Ost: Diebstahl von Alu-Rädern

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag zwischen 18:00 und 19:40 Uhr aus einer Garage in der Leipziger Straße in Sindelfingen vier Audi-Alu-Felgen mit neuen Sommerreifen im Gesamtwert von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Sindelfingen: Verkehrsunfallflucht

Am Dienstag zwischen 09:00 und 20:45 Uhr beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker in der Porschestraße in Sindelfingen einen Ford, der am Fahrbahnrand abgestellt war. Der Unbekannte stieß vermutlich beim Rangieren gegen den Pkw und richtete dadurch einen Sachschaden von etwa 1.700 Euro an. Der Verursacher, der eventuell mit einem blauen Lkw unterwegs war, machte sich anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, entgegen.

Sindelfingen: Unfallflucht

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die am Dienstag zwischen 13:00 und 15:20 Uhr in der Tübinger Allee in Sindelfingen eine Unfallflucht beobachtet haben. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich im Vorbeifahren einen Mercedes, der am Fahrbahnrand geparkt war. Ohne sich um den entstanden Sachschaden von etwa 1.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher auf und davon.

Sindelfingen: VW beschädigt und geflüchtet

Einen Sachschaden von etwa 5.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem VW-Passat, der am Dienstag zwischen 08:45 und 12:30 Uhr in der Otto-Hahn-Straße in Sindelfingen am Straßenrand abgestellt war. Vermutlich beim Vorbeifahren oder Rangieren streifte der Unbekannte den VW und suchte daraufhin das Weite. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Sindelfingen unter der Tel. 07031/697-0.

Schönaich: Pkw überschlägt sich

Vermutlich infolge nicht angepasster Geschwindigkeit ist am Dienstag, gegen 14:30 Uhr, ein 24-jähriger Autofahrer mit seinem Smart auf der Steinenbronner Straße von der Fahrbahn abgekommen. Der junge Mann fuhr von Steinenbronn in Richtung Schönaich und verlor unmittelbar nach einem Kreisverkehr wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug. Es kam nach links von der Fahrbahn ab, überschlug sich und blieb in einer angrenzenden Wiese stehen. Hierdurch entstand ein Sachschaden von etwa 12.500 Euro. Der Smart war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Rutesheim: Zwei Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Dank dem Hinweis eines aufmerksamen Zeugen konnte die Polizei einen Fahrzeuglenker ermitteln, der am Dienstag, gegen 12:50 Uhr, in der Margarete-Steiff-Straße in Rutesheim in eine Verkehrsunfallflucht verwickelt war. Unter Anweisung seines Beifahrers parkte ein Renault-Fahrer auf dem Parkplatz eines Schnellrestaurants sein blaues Auto rückwärts aus. Nachdem der Beifahrer wieder eingestiegen war, rollte der Renault wohl gegen einen geparkten Mercedes. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Ohne sich um den Unfall zu kümmern, machte der Verursacher sich aus dem Staub. Den bisherigen Ermittlungen zufolge, sollen weitere Personen den Unfall auf dem Parkplatz beobachtet haben. Sie werden dringend gebeten, sich beim Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, zu melden.

