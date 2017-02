POL-LB: Einbruch in Tamm, Sachbeschädigung in Marbach am Neckar, Verkehrsunfall in Großbottwar, Ludwigsburg (2) und BAB 81 - Gem. Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Tamm: Einbrecher erbeuten Bargeld

Vermutlich auf Bargeld hatten Einbrecher es abgesehen, die am Dienstag zwischen 17:15 und 18:30 Uhr in eine Wohnung in der Friedrichstraße einstiegen. Auf der Gebäuderückseite eines Mehrfamilienhauses deckten die Täter zunächst einen Bewegungsmelder ab, bevor sie mit Gewalt ein Fenster zu einer Wohnung aufdrückten. Auf diese Weise gelangten sie in die Räume, die sie durchsuchten. Aus einer Geldkassette ließen sie mehrere hundert Euro mitgehen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, in Verbindung zu setzen.

Marbach am Neckar: Auto zerkratzt

Ein Unbekannter zerkratzte am Dienstag zwischen 14:30 und 15:00 Uhr einen schwarzen Opel Astra Kombi, der auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarkts in der Rielingshäuser Straße abgestellt war. Dabei entstand auf der kompletten linken Fahrzeugseite ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen sucht das Polizeirevier Marbach am Neckar, Tel. 07144/900-0.

Großbottwar: Neunjährigen übersehen und abgehauen

Ein bislang unbekannter Autofahrer nahm einem neunjährigen Radfahrer am Dienstag gegen 14:00 Uhr in der Bahnhofstraße vermutlich die Vorfahrt, so dass es zum Unfall kam. Ohne anzuhalten, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort. Der Junge wurde leicht verletzt. Er war auf der Bahnhofstraße unterwegs und wollte geradeaus in die Schleifwiesenstraße fahren. Von rechts kam ein silberfarbener VW, dessen Fahrer das Kind vermutlich übersah und mit ihm zusammenstieß. Beim Unfallverursacher soll es sich um einen männlichen Fahrer mittleren Alters gehandelt haben. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Ohne sich um den verursachten Auffahrunfall am Dienstag gegen 15:30 Uhr in der Bottwartalstraße zu kümmern, machte ein Autofahrer sich aus dem Staub. Der Unfallverursacher fuhr einen silberfarbenen VW Golf 4. Er war auf dem linken Fahrstreifen der Marbacher Straße unterwegs und zog nach dem Einbiegen in die Bottwartalstraße unvermittelt nach rechts. Eine dort fahrende 56-Jährige musste ihren VW Sharan abbremsen, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Vermutlich konnte ein 23-Jähriger, der hinter ihr am Steuer eines VW Caddy saß, nicht mehr rechtzeitig reagieren und prallte dem Sharan ins Heck. Der Golf-Fahrer indes setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg unter Tel. 07141/18-5353 entgegen.

Ludwigsburg: Pkw beschädigt und abgehauen

Obwohl er am Dienstag an einem geparkten Opel Astra einen Sachschaden von 1.000 Euro angerichtet hatte, machte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker sich aus dem Staub. Der Opel war zwischen 15:45 und 17:30 Uhr in der Tischendorfstraße abgestellt. Das Polizeirevier Ludwigsburg bittet Unfallzeugen sich unter Tel. 07141/18-5353 zu melden.

BAB 81 - Gem. Ditzingen: Zu schnell unterwegs

Vermutlich weil er zu schnell unterwegs war, wurde ein 25-Jähriger am Dienstag gegen 14:00 Uhr an der Autobahnanschlussstelle Feuerbach in einen Verkehrsunfall verwickelt, bei dem ein Sachschaden von 80.000 Euro entstand. Der Mann war in einem Porsche auf dem Ausfädelungsstreifen unterwegs und kam nach links von der Fahrbahn ab. Mit der rechten Fahrzeugseite geriet der Wagen auf die Rückseite der Leitplanke, wurde auf das Autodach gedreht und blieb im Graben dahinter liegen. Glücklicherweise blieb der 25-Jährige unverletzt. Das Auto musste abgeschleppt werden.

