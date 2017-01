POL-LB: Verkehrsunfall in Jettingen

Ludwigsburg (ots) - Jettingen: Unfallflucht

Obwohl er einen Sachschaden in Höhe von 3.000 Euro angerichtet hatte, suchte ein bislang unbekannter Autofahrer am Dienstagmorgen das Weite, ohne sich darum zu kümmern. Ein 24-Jähriger war gegen 06:10 Uhr auf der Kreisstraße 1030 in Richtung Herrenberg unterwegs. In einem silberfarbenen oder grauen Mercedes kam ihm der Unbekannte zwischen dem zweiten und dritten Kreisverkehr entgegen und geriet vermutlich auf die Gegenfahrbahn, so dass der 24-Jährige nach rechts ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu vermeiden. Dabei prallte er gegen die Schutzplanke, wodurch sein Auto beschädigt wurde. Der Mercedes-Fahrer indes setzte seine Fahrt unbeirrt fort. Es soll sich um einen Wagen mit Böblinger Zulassung (BB) gehandelt haben. Das Polizeirevier Herrenberg bittet Unfallzeugen, die Hinweise auf den Verursacher geben können, sich unter Tel. 07032/2708-0 zu melden.

