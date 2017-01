POL-LB: Gerlingen: Spielplätze beschädigt; Hemmingen: Einbruch in Schule

Ludwigsburg (ots) - Gerlingen: Spielplätze beschädigt

Mutmaßlich dieselben Täter trieben innerhalb der vergangenen zehn Tage ihr Unwesen auf Spielplätzen in der Richthofenstraße, dem Römer- und dem Margaretenweg in Gerlingen. Im Margaretenweg beschmierten die Unbekannten die verschiedenen Spielgeräte mit schwarzer, blauer und roter Farbe. An den beiden weiteren Tatorten kam zusätzlich auch weiß und grün zum Einsatz. Die Täter sprühten diverse Buchstaben- und Zahlenkombinationen. Insgesamt wurde der angerichtete Sachschaden auf etwa 1.300 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Gerlingen, Tel. 07156/9449-0, nimmt sachdienliche Hinweise entgegen.

Hemmingen: Einbruch in Schule

Zwischen Montag 17.30 Uhr und Dienstag 06.30 Uhr brachen bislang unbekannte Täter in eine Schule in der Eberdinger Straße in Hemmingen ein und hinterließen einen Sachschaden, der sich auf etwa 5.000 Euro beziffern lässt. Die Einbrecher hebelten die Eingangstüren zum Hauptgebäude sowie zu einem Nebengebäude, in dem sich die Aula und die Cafeteria befinden, auf. Im Innern öffneten die Täter weitere drei Türen gewaltsam und verschafften sich so Zugang zum Sekretariat, dem Rektorat sowie dem Hausaufgabenraum. Diese Räume durchsuchten sie. Der Versuch eine vierte Tür aufzubrechen, die zu einem Abstellraum führt, scheiterte. Ob die Einbrecher etwas entwendeten, steht derzeit noch nicht fest. Der Polizeiposten Hemmingen, Tel. 07150/2092-0, sucht nun Zeugen, die Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell