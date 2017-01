POL-LB: Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht; Bietigheim-Bissingen: Vorfahrt missachtet

Ludwigsburg (ots) - Korntal-Münchingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156/4352-0, sucht Zeugen, die am Montag zwischen 08:00 und 19:00 Uhr eine Unfallflucht in der Lingwiesenstraße in Münchingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker fuhr vermutlich rückwärts aus einer Firmenausfahrt raus und streifte dabei die linke Fahrzeugseite eines Ford, der in einer Parkbucht neben der Fahrbahn abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Verursacher aus dem Staub.

Bietigheim-Bissingen: Vorfahrt missachtet

Eine Leichtverletzte und Sachschaden von 22.000 Euro sind die Folgen eines Verkehrsunfalls, der sich am Montag, gegen 21:50 Uhr auf der Ludwigsburger Straße ereignete. Eine 38 Jahre alte Seat-Fahrerin war von Bissingen in Richtung Tamm unterwegs und stieß mit dem Mercedes eines 62-Jährigen zusammen, der von der Straße "Im Erlengrund" in die bevorrechtigte Ludwigsburger Straße einfahren wollte. Der Verkehr wird an dieser Kreuzung durch eine Ampel geregelt, die zum Unfallzeitpunkt jedoch außer Betrieb war. Durch den Aufprall wurde die 38-Jährige leicht verletzt. Ihr Fahrzeug sowie der Mercedes waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell