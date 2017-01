POL-LB: Verkehrsunfälle auf glatten Straßen im Landkreis Ludwigsburg

Ludwigsburg (ots) - Landkreis Ludwigsburg: Glatte Straßen führen zu zahlreichen Unfällen mit Blechschäden

Rund 40 Verkehrsunfälle und ein Schaden von über 70.000 Euro sind die vorläufige Bilanz des Blitzeises, das den Landkreis Ludwigsburg am Montagmorgen überraschte. Am häufigsten krachte es in Bietigheim-Bissingen und Vaihingen an der Enz. Glücklicherweise gingen die Unfälle, die sich zwischen 08:00 und 09:30 Uhr ereigneten, in den allermeisten Fällen glimpflich aus, da sie sich im Großen und Ganzen bei niedriger Fahrgeschwindigkeit auf Parkplätzen abspielten. Ein 41 Jahre alter Mann wurde allerdings schwer verletzt. Er musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er kurz nach 09:00 Uhr auf dem Verbindungsweg der Fasanenstraße zur Alt-Württemberg-Allee wegen Glätte von seinem Rad stürzte.

Unter den zehn Unfällen, die sich in Bietigheim-Bissingen ereigneten, waren unter anderem der Parkplatz des Friedhofs in der Kreuzstraße und der Stadtverwaltung in der Löchgauer Straße betroffen. In Ingersheim kam es wegen Fahrbahnglätte innerhalb von zehn Minuten zu zwei kleinen Zusammenstößen am Hindenburgplatz. Aufgrund der plötzlich glatten Straße verunfallten eine Opel-Fahrerin und eine Ford-Fahrerin beim Abbiegen aus der Bietigheimer Straße gegen 08:00 Uhr.

Ebenfalls zehn Unfälle wurden der Polizei auch in Vaihingen an der Enz gemeldet. Infolge der stark vereisten Kehlstraße kam es hier ab 07:40 Uhr gleich zu mehreren Zusammenstößen. Eine 33-Jährige war in Richtung Hans-Krieg-Straße unterwegs, geriet auf der Gefällstrecke in ihrem VW ins Rutschen und prallte gegen einen geparkten Renault. Fünf Minuten danach rutschte ein 47-Jähriger an der gleichen Stelle mit seinem Mercedes in die beiden bereits verunfallten Fahrzeuge. Der entstandene Gesamtsachschaden wurde mit 9.500 Euro angegeben. Ein 49-Jähriger, der kurz vor 08:30 Uhr in einem VW-Kleintransporter auf einem befestigten Feldweg aus Oberriexingen in Richtung Kehlstraße fuhr, rutschte nach links vom Weg ab, bis sein Wagen an einer Böschung umkippte und auf der Seite liegen blieb. Im Anschluss an die Unfallaufnahme konnte auch die hinzugerufene Streife die Örtlichkeit wegen Glätte nicht mehr verlassen und musste die Mitarbeiter des Bauhofs verständigen, die Abhilfe schafften.

Auf geparkte Fahrzeuge rutschten auch mehrere Verkehrsteilnehmer in Marbach am Neckar in der Panoramastraße und der Straße "Auf den Felsen" sowie in der Achalmstraße, Benzstraße und Talstraße in Pleidelsheim. In Freiberg am Neckar war die Eglosheimer Straße vereist. Ein 24-Jähriger rutschte gegen 08:00 Uhr mit seinem Skoda auf einen geparkten Hyundai am rechten Fahrbahnrand. Der entstandene Sachschaden wurde mit 7.500 Euro angegeben. Etwa fünf Minuten früher war ein 53-Jähriger in der gleichen Straße verunfallt. Er war in einem Nissan unterwegs, als der Anhänger an seinem Wagen ins Rutschen geriet und einen geparkten Mazda beschädigte, wodurch ein Schaden von 3.500 Euro entstand.

In Möglingen glitt ein 26-Jähriger gegen 08:30 Uhr in einem Nissan-Transporter in der Robert-Bosch-Straße in einen stehenden Mercedes-Sprinter und schob diesen auf einen Mercedes-Kastenwagen auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von 6.500 Euro.

Ebenfalls wegen Eisglätte kam eine 28-jährige KIA-Fahrerin gegen 09:0 Uhr in Remseck am Neckar von der Fahrbahn der Dorfstraße ab und touchierte einen geparkten VW. Ihr Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wurde auf 3.200 Euro beziffert.

