POL-LB: BAB 8/Denkendorf: nach Auffahrunfall bildet sich Rückstau

Ludwigsburg (ots) - Am Montagmorgen, gegen 06.30 Uhr, kam es im Baustellenbereich, zwischen den Anschlussstellen Esslingen und Wendlingen zu einem Unfall, der einen Sachschaden von etwa 15.000 Euro zur Folge hatte. Eine 52-jährige Mercedes-Lenkerin und ein 37 Jahre alter VW-Fahrer befuhren hintereinander den linken Fahrtstreifen in Richtung München, als sie aufgrund eines Stauendes bis zum Stillstand abbremsen mussten. Ein nachfolgender 31 Jahre alter Fiat-Fahrer konnte, vermutlich da er seine Geschwindigkeit nicht an die Verkehrsverhältnisse und die Witterungsbedingungen angepasst hatte, nicht mehr rechtzeitig anhalten. Er fuhr in das Heck des VW und schob diesen auf den Mercedes. Fiat und VW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme blieb die linke Spur bis kurz nach 08.00 Uhr gesperrt. Es entstand ein mehrere Kilometer langer Rückstau.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell