POL-LB: Landkreis Böblingen: plötzliches Glatteis führt zu vier verletzten Fußgängern und zahlreichen Blechschäden

Ludwigsburg (ots) - Das sogenannte "Blitzeis" wurde am Montagmorgen, zwischen 08.00 Uhr und 09.30 Uhr, einigen Verkehrsteilnehmern im Landkreis Böblingen zum Verhängnis. Nach einsetzendem Regen wurden Gehwege, Hofeinfahrten, Parkplätze und Fahrbahnen plötzlich spiegelglatt. In Ehningen, Böblingen und Schönaich rutschten Fußgänger auf Gehwegen aus. In Sindelfingen stürzte eine Frau in ihrer Hofeinfahrt. Aller vier Personen wurden verletzt. Drei mussten in Krankenhäuser gebracht werden, zwei erlitten vermutlich schwere Verletzungen. Darüber hinaus ereigneten sich insgesamt etwa 25 Unfälle mit Blechschäden. Der Großteil ereignete sich, da die PKW-Lenker während der Fahrt oder des Einparkens ins Rutschen gerieten und gegen geparkte Fahrzeuge prallten. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf etwa 35.000 Euro belaufen.

