POL-LB: Einbruch in Ludwigsburg, Verkehrsunfall in Ludwigsburg und Großbottwar

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Neckarweihingen: Einbruch in Wohnhaus

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Sonntag Zutritt zu einem Wohnhaus in der Straße "Tiergärten" in Neckarweihingen. Der Unbekannte schlug eine Fensterscheibe ein und gelangte mit Hilfe einer aufgefundenen Leiter ins Innere des Hauses, das er anschließend dursuchte. Ob ihm hierbei etwas Stehlenswertes in die Hände fiel, steht noch nicht fest. Der entstandene Sachschaden kann derzeit nicht genau beziffert werden. Hinweise nimmt der Polizeiposten Ludwigsburg-Neckarweihingen, Tel. 07141/257017, entgegen.

Ludwigsburg-Eglosheim: Alkoholfahrt führt zu Unfall

Vermutlich weil sich ein 57-Jähriger alkoholisiert an das Steuer eines Ford setzte, kam es am Sonntagabend, gegen 19:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Ludwigsburg. Der Fahrer war mit dem Fiat auf der Hirschbergstraße von Asperg in Richtung Eglosheim unterwegs und streifte im Vorbeifahren einen verkehrsbedingt stehenden Mercedes. Nach dem Zusammenstoß setzte der Fiat-Fahrer seine Fahrt unbeirrt fort, ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 3.000 Euro zu kümmern. Der gleichaltrige Mercedes-Fahrer konnte sich geistesgegenwärtig das Kennzeichen des Fahrzeugs merken und alarmierte die Polizei. Die Beamten trafen den 57 Jahre alten Fiat-Fahrer zuhause an. Da sie Alkoholgeruch bei ihm wahrnahmen, musste sich der Mann einem Atemalkoholtest und einer Blutentnahme unterziehen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt.

Großbottwar: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Aus bislang unbekannter Ursache kam ein 19 Jahre alter Peugeot-Fahrer am Sonntag, gegen 05:30 Uhr auf der Kreisstraße 1703 von der Fahrbahn ab. Der 19-Jährige war in Richtung Großbottwar unterwegs und geriet in einer Linkskurve zunächst in den Straßengraben. Im weiteren Verlauf schleuderte der Pkw zurück auf die Fahrbahn, wo er schließlich zum Stehen kam. Der Fahrer zog sich durch den Unfall leichte Verletzungen zu und musste mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrzeug, das abgeschleppt werden musste, entstand ein Sachschaden von etwa 10.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell