POL-LB: Verkehrsunfall auf der BAB 81 - Gem. Bondorf, Sindelfingen und Leonberg

Ludwigsburg (ots) - BAB 81 - Gem. Bondorf: Stau nach Unfall mit drei Beteiligten

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von knapp 30.000 Euro sind das Resultat eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntag gegen 17:20 Uhr zwischen den Anschlussstellen Rottenburg und Herrenberg ereignete. Ein 58-Jähriger war in einem Toyota auf dem linken Fahrstreifen in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs. Rechts fuhren ein 57-Jähriger, der am Steuer eines VW saß und dahinter ein 49-Jähriger, der einen Skoda lenkte. Aus bislang ungeklärter Ursache streiften sich zunächst der Toyota und der VW seitlich. Anschließend prallte der 58-Jährige dem Skoda ins Heck, so dass der 49-Jährige verletzt wurde und mit dem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Sowohl der Toyota, als auch der Skoda waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge wurde der linke Fahrstreifen gesperrt, so dass der Verkehr sich mehrere Kilometer staute. Zur Klärung des Unfallhergangs bittet die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg Zeugen, sich unter Tel. 0711/6869-0 zu melden.

Sindelfingen: Vorfahrt missachtet

Einen Sachschaden von 12.000 Euro forderte ein Unfall am Sonntag gegen 14:10 Uhr auf der Kreisstraße 1064. Eine 49-Jährige fuhr in einem Opel von der B 464 nach links auf die Kreisstraße ab. Vermutlich missachtete sie die Vorfahrt der von links kommenden 58-Jährigen, die einen VW lenkte. Beide Autos stießen zusammen. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leonberg: Fehler beim Fahrstreifenwechsel

Vermutlich weil sie einen Pkw neben sich übersah, kam es am Samstagabend auf der B 295 zum Zusammenstoß zweier Fahrzeige. Eine 40-Jährige war gegen 20:00 Uhr in einem Mercedes in Richtung Leonberg unterwegs und wollte vom linken auf den rechten Fahrstreifen wechseln. Sie stieß dort mit einem 25-Jährigen zusammen, der am Steuer eines BMW saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der BMW noch in die Schutzplanken geschoben. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell