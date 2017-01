POL-LB: Gerlingen: Alkoholunfall

Ludwigsburg (ots) - Vermutlich da er sich alkoholisiert hinter das Steuer seines BMW gesetzt hatte, war ein 36 Jahre alter Mann am Sonntag gegen 01.50 Uhr kurz vor Gerlingen in einen Unfall verwickelt. Der BMW-Lenker war von Ditzingen in Richtung Gerlingen unterwegs und kam im Bereich des Kreisverkehrs der Ditzinger Straße und der Dieselstraße von der Fahrbahn ab. Zunächst überfuhr er teilweise den Kreisverkehr, schleuderte hierauf nach rechts, eine Böschung hinunter und beschädigte mehrere, kleinere Bäume. Schließlich blieb der BMW in einem angrenzenden Acker stehen. Während der Unfallaufnahme bemerkten die alarmierten Polizeibeamten Alkoholgeruch beim Fahrer. Ein Atemalkoholtest bestätigte die Vermutung, dass dieser alkoholisiert gefahren war, so dass er sich einer Blutentnahme unterziehen musste. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der BMW war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell