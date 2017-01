POL-LB: Renningen: Vorfahrtsunfall; Leonberg: Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge abgetreten

Ludwigsburg (ots) - Renningen: Vorfahrtsunfall

Sachschaden in Höhe von etwa 12.000 Euro und zwei nicht mehr fahrbereite Autos forderte ein Unfall, der sich am Sonntag gegen 13.30 Uhr auf der Bundesstraße 295 zwischen Weil der Stadt und Renningen ereignete. Eine 78 Jahre alte Citroen-Lenkerin wollte von der Kreisstraße 1007 auf die B 295 abbiegen und übersah hierbei vermutlich einen 46-jährigen Ford-Fahrer. Die Seniorin überfuhr in der Folge das für sie geltende Stopp-Schild und nahm dem Mann die Vorfahrt. Obwohl dieser noch versuchte dem Citroen auszuweichen, stießen die beiden Fahrzeuge zusammen. Der Ford schleuderte anschließend noch gegen ein Verkehrszeichen. Beide Wagen waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Leonberg-Eltingen: Außenspiegel mehrerer Fahrzeuge abgetreten

In der Nacht zum Sonntag beschädigten bislang unbekannte Täter mehrere PKW, die in der Ostertagstraße in Eltingen am Fahrbahnrand standen. Vermutlich demolierten die Vandalen die Spiegel, indem sie dagegen traten. Mindestens vier Autos, zwei VW, ein Hyundai und ein Fiat, sind betroffen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere hundert Euro belaufen. Zeugen und auch weitere Geschädigte werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

