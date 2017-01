POL-LB: A81, Gemarkung Ditzingen: Verkehrsunfallflucht mit drei Verletzten; Böblingen: Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler; Rutesheim: Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall

Ludwigsburg (ots) - A81, Gemarkung Ditzingen: Verkehrsunfallflucht mit drei Verletzten

Am Samstagnachmittag, gegen 14:00 Uhr, fuhr eine 17-jährige Fahranfängerin in einem Dacia auf der A81 Heilbronn-Stuttgart kurz vor der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach auf dem mittleren Fahrstreifen. Ein unbekannter Audi-Fahrer wechselte vom rechten auf den mittleren Fahrstreifen, ohne den dort fahrenden Dacia zu beachten. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden wich die Daciafahrerin zunächst nach links aus und lenkte dann stark nach rechts gegen so dass sie gegen die rechte Leitplanke fuhr. Von dort schleuderte der Dacia zurück auf die Fahrbahn und kam auf dem mittleren Fahrstreifen quer zum Stehen. Durch den auf der Autobahn stehenden Pkw kam es zu Gefährdungen weiterer Verkehrsteilnehmer. Durch den Unfall wurden die Fahrerin sowie die beiden Mitfahrer des Dacia verletzt, einer davon sogar schwer verletzt. Der Gesamtsachschaden beläuft sich auf 20.000 Euro. Da im Rahmen der Unfallaufnahme der rechte und der mittlere Fahrstreifen für ca. anderthalb Stunden gesperrt werden mussten, entstand starker Rückstau auf der Autobahn. Der Audi, der den Unfall verursacht hatte, fuhr vermutlich an der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach von der Autobahn ab. Es handelt sich um einen silbernen oder braunen SUV, Audi Q3 oder Q5. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Audi geben können, werden gebeten sich an die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg 0711 68690 zu wenden.

Böblingen: Verkehrsunfallflucht nach Parkrempler

Am Samstag, im Zeitraum zwischen 08:00 und 13:00 Uhr, parkte auf dem Lidl-Parkplatz in der Rudolf-Diesel-Straße ein unbekannter Pkw rückwärts aus einer Parklücke aus und rammte hierbei mit seinem Fahrzeugheck das Heck eines in der Parklücke gegenüber parkenden dunkelgrauen Audi. Daraufhin fuhr der Unfallverursacher einfach davon, ohne den Unfall zu melden. Durch den Unfall entstand am geparkten Audi Sachschaden in Höhe von 6000 Euro. Beim Pkw des Verursachers handelt es sich vermutlich um einen schwarzen BMW. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Pkw geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Böblingen unter 07031 132500 zu wenden.

Rutesheim: Verkehrsunfallflucht nach Auffahrunfall

Am Samstagmorgen, gegen 05:40 Uhr, fuhr ein unbekannter VW-Fahrer auf einen in der Bahnhofstraße geparkten Ford auf. Danach entfernte sich der VW-Fahrer, auf Grund des Unfalls unter Dauerhupen und mit einem platten Reifen, mit seinem Fahrzeug von der Unfallstelle und stellte dieses mehrere hundert Meter entfernt ab. Der Sachschaden an beiden Pkw beläuft sich auf 10.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfallhergang oder zum gesuchten Fahrer geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier Leonberg unter 07152 6050 zu wenden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell