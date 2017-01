POL-LB: Auffahrunfall auf der B464 zwischen Maichingen und Magstadt

Ludwigsburg (ots) - Am Freitag befuhr ein 40-jähriger Audi Fahrer gegen um 18.00 Uhr die B464 in Fahrtrichtung Magstadt. Auf Höhe von Maichingen musste dieser wegen eines Staus sein Fahrzeug abbremsen. Eine hinter ihm fahrende 39-jährige Skoda Fahrerin erkannte das Anhaltemanöver zu spät und fuhr auf den Audi auf. Verletzt wurde dabei niemand. Der Sachschaden am Skoda beläuft sich auf ca. 8.000 EUR beim Audi auf ca. 4.000 EUR. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme, bei welcher drei Streifen des Polizeireviers Sindelfingen im Einsatz waren, musste die B464 für ca. 30 Minuten in beide Richtungen voll gesperrt werden musste.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell