POL-LB: Korntal-Münchingen: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ludwigsburg (ots) - Am Freitagnachmittag fuhr gegen 16.25 Uhr ein dunkelblaues BMW Cabrio oder Coupé mit Kölner-Kennzeichen von der Schwieberdinger Straße im Ortsteil Müllerheim auf die Bundesstraße 10 in Richtung Vaihingen/Enz ein, ohne auf die Vorfahrt des dort fahrenden Lkw Scania eines 46-Jährigen zu achten. Dieser musste, um einen Unfall zu vermeiden, auf den linken Fahrstreifen ausweichen, auf welchem er aber mit dem dort fahrenden Fiat eines 39-Jährigen kollidierte. Der BMW-Fahrer fuhr weiter ohne sich um den durch ihn verursachten Unfall zu kümmern, bei welchem ein Schaden in Höhe von etwa 7.000 Euro entstand. Zeugen werden gebeten sich, sich beim Polizeirevier Ditzingen unter der Telefonnummer 07156/43520 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell