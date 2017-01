POL-LB: Eberdingen-Hochdorf: BMW gestohlen; Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht; Ludwigsburg: Auffahrunfall hat Leichtverletzten zur Folge

Ludwigsburg (ots) - Eberdingen-Hochdorf: BMW gestohlen

Bislang unbekannte Täter haben in der Nacht zum Freitag in Hochdorf einen 3er BMW mit Ludwigsburger Kennzeichen entwendet, der im Gotenweg auf einem Parkplatz abgestellt war. Der über fünf Jahre alte platin-bronze-farbene Kombi hat einen Wert von etwa 11.000 Euro. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Schwieberdingen, Tel. 07150/31245, in Verbindung zu setzen.

Ludwigsburg: Verkehrsunfallflucht

Nach einer Verkehrsunfallflucht, die sich am Mittwoch, zwischen 07:00 und 15:30 Uhr in Ludwigsburg ereignete, sucht das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, nach Zeugen. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker touchierte vermutlich beim Rangieren einen BMW, der am Fahrbahnrand in der Straße "Auf der Wart" abgestellt war. Der Verursacher, der eventuell mit einem Lkw unterwegs war, machte sich anschließend aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden in bislang unbekannter Höhe.

Ludwigsburg: Auffahrunfall hat Leichtverletzten zur Folge

Ein Leichtverletzter und etwa 15.000 Euro Sachschaden sind die Folgen eines Unfalls, der sich am Freitag, gegen 06:45 Uhr auf der Heilbronner Straße in Ludwigsburg ereignete. Aufgrund stockenden Verkehrs musste ein 47 Jahre alter Audi-Lenker in Richtung Heilbronn anhalten. Ein nachfolgender 51-Jähriger erkannte die Situation zu spät und fuhr mit seinem Opel auf den Audi auf. Der 51-Jährige zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Sein Opel war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell