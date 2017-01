POL-LB: Sindelfingen: Kind von PKW angefahren und zwei Mercedes beschädigt und abgehauen; BAB 81/Sindelfingen: Unfall sorgt für Staubildung

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen-Maichingen: Kind von PKW angefahren

Leichte Verletzungen erlitt ein acht Jahre altes Mädchen, das am Freitag gegen 07.45 Uhr in der Bismarckstraße in Maichingen in einen Unfall verwickelt wurde. Gemeinsam mit einem Freund ging das Kind zunächst auf dem Gehweg entlang. Schließlich entschieden sich die Zwei die Straße zu überqueren, um zu ihrer Schule zu kommen. Vermutlich schätzte die Achtjährige die Entfernung zu einer heran fahrenden 36 Jahre alten Kia-Lenkerin falsch ein und trat hinter einem geparkten Fahrzeug hervor auf die Straße. Das Mädchen wurde durch den Kia erfasst und stürzte auf den Asphalt.

Sindelfingen-Darmsheim: zwei Mercedes beschädigt und abgehauen

Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die am Freitag gegen 07.20 Uhr eine Unfallflucht auf der Landesstraße 1183 kurz vor Darmsheim beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker, der vermutlich in einem dunklen PKW unterwegs war, kam im Baustellenbereich in einer Rechtskurve auf die Gegenfahrbahn und prallte gegen zwei hintereinander fahrende Mercedes, in denen ein 45- und ein 32-jähriger Fahrer saßen. Ohne sich anschließend um den Gesamtsachschaden in Höhe von etwa 11.000 Euro zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt in Richtung Darmsheim fort.

BAB 81/Sindelfingen: Unfall sorgt für Staubildung

Mit schweren Verletzungen wurde ein 40 Jahre alter LKW-Lenker am Freitagmorgen vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht, nachdem sich gegen 07.30 Uhr zwischen der Anschlussstelle Sindelfingen-Ost und dem Autobahnkreuz Stuttgart ein Unfall ereignet hatte. Der 40-Jährige, der auf der rechten Spur in Richtung Stuttgart fuhr, musste verkehrsbedingt stark abbremsen, worauf er die Kontrolle über seinen LKW verlor. Das Fahrzeug schleuderte in der Folgte über die mittlere Spur nach links und prallte auf der linken Spur gegen einen Seat, in dem ein 21 Jahre alter Fahrer saß. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Seat wiederum auf einen Toyota eines 35-Jährigen geschoben. Die beiden PKW waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Insgesamt wurde der entstandene Sachschaden auf etwa 25.000 Euro geschätzt. Während der Unfallaufnahme mussten der mittlere und der linke Fahrstreifen gesperrt werden. Gegen 10.15 Uhr waren die Fahrbahnen wieder frei. Bis dahin hatte sich ein mehrere Kilometer langer Rückstau gebildet.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell