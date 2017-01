POL-LB: Diebstahl in Bietigheim-Bissingen, Fahrzeugbrand in Ditzingen

Ludwigsburg (ots) - Bietigheim-Bissingen: Pkw aufgebrochen

In der Nacht zum Mittwoch brach ein bislang unbekannter Dieb einen Fiat Punto auf, der in der Prinz-Eugen-Straße geparkt stand. Das Auto war auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums, an der Böschung zur Wobachstraße abgestellt. Der Täter zertrümmerte die Scheibe der Fahrertür und durchsuchte den Innenraum nach Wertvollem. Dabei warf er sämtliches Gepäck und den Inhalt des Handschuhfachs nach draußen. Ob er bei seiner Suche auch etwas mitgehen ließ, ist noch nicht bekannt. Der angerichtete Sachschaden wurde mit 600 Euro angegeben. Zeugen melden sich bitte beim Polizeirevier Bietigheim-Bissingen unter Tel. 07142/405-0.

Ditzingen: Schloss verhängnisvoll enteist

Auf keine gute Idee kam ein Bauarbeiter am Freitagmorgen, als er auf einer Baustelle in der Privatstraße ein Fahrzeugschloss enteiste. Der 57-Jährige sollte ab 07:00 Uhr Baggerarbeiten durchführen. Er konnte die Maschine aber nicht starten, da der Fahrzeugschlüssel im Motorraum aufbewahrt wurde und das entsprechende Schloss zugefroren war. In seiner Not nahm er eine brennbare Flüssigkeit, leerte sie über das Schloss und zündete sie an. Zu seinem Unglück rann die Flüssigkeit in den Motorraum und entzündete die Luftfilteranlage des Baggers. Der Mann alarmierte sofort die Feuerwehr Ditzingen, die mit drei Fahrzeugen und 21 Wehrleuten ausrückte und den Brand bekämpfte. Glücklicherweise blieb es beim Schaden an der Luftfilteranlage, der mit etwa 3.000 Euro angegeben wurde.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell