POL-LB: Ludwigsburg: zweimal Toilettenpapierrollen angezündet; Asperg: Verkehrsunfallflucht; BAB 81/Ditzingen: Zeugen zu Fahrweise zweier PKW gesucht; Schwieberdingen: nach Auffahrunfall Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots) - Ludwigsburg-Eglosheim: zweimal Toilettenpapierrollen angezündet

Innerhalb der vergangenen Woche musste ein Fußballtrainer zweimal von bislang unbekannten Personen angezündete Toilettenpapierrollen im Untergeschoss einer Sporthalle in der Tammer Straße in Eglosheim löschen. Die erste Tat ereignete sich am Freitag letzter Woche (20.Januar). Gegen 17.00 Uhr entdeckte der Zeuge in den Toilettenräumen der Umkleidekabinen Nr. 5 und 6 brennende Toilettenpapierrollen und erstickte die Flammen. Am Donnerstag (26.Januar) musste er gegen 19.00 Uhr abermals einen Brand in denselben Räumen feststellen. Da die Kunststoffhalterungen für die Rollen beschädigten wurden, beläuft sich der Sachschaden auf einen dreistelligen Betrag. Während der Tatzeiten herrschte reger Betrieb in der Sporthalle, da mehrere Vereine Trainings abhielten. Der Polizeiposten Eglosheim, Tel. 07141/22150-0, sucht nun Zeugen, denen Verdächtiges aufgefallen ist.

Asperg: Verkehrsunfallflucht

Vermutlich ein blau lackiertes Fahrzeug war am Mittwoch zwischen 07.20 Uhr und 15.40 Uhr in einen Unfall in der Monreposstraße in Asperg verwickelt. Der bislang unbekannte Fahrzeuglenker, der einen am Straßenrand geparkten Fiat touchierte, machte sich anschließend jedoch aus dem Staub und hinterließ einen Sachschaden in Höhe von rund 2.500 Euro. Während der Unfallaufnahme entdeckten die eingesetzten Beamten blaue Lackantragungen an dem Fiat. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

BAB 81/Ditzingen: Zeugen zu Fahrweise eines VW Golf und eines Audi A6 gesucht

Die Verkehrspolizeidirektion Ludwigsburg, Tel. 0711/6869-0, sucht Zeugen, die am Donnerstag gegen 15.00 Uhr die Fahrweise eines VW Golf und eines Audi A6, die auf der A 81 zwischen der Anschlussstelle Stuttgart-Feuerbach und dem Autobahndreieck Leonberg in Fahrtrichtung Stuttgart unterwegs waren, beobachten konnten. Es sei zu gegenseitigen Ausbremsmanövern der beiden 45 und 47 Jahre alten Fahrern gekommen. Der 47-jährige Audi-Fahrer habe aufgrund dessen nach links ausweichen müssen und prallte in der Folge gegen die Mittelleitplanke, wodurch an seinem Wagen ein Sachschaden von etwa 3.000 Euro entstand.

Schwieberdingen: nach Auffahrunfall Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 17.10 Uhr ereignete sich in der Hemminger Straße in Schwieberdingen ein Auffahrunfall, zu dem das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, Zeugen sucht. Ein 19 Jahre alter VW Golf-Lenker und ein 31-jähriger Audi A3-Fahrer waren hintereinander in Richtung der Landesstraße 1140 unterwegs. Der junge Fahrer habe im weiteren Verlauf auf gerader Strecke abgebremst, worauf sein Hintermann nicht reagieren konnte und auffuhr. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von insgesamt etwa 2.000 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell