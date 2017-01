POL-LB: Sachsenheim-Hohenhaslach: Dachrinne gestohlen; Ingersheim: Vorfahrt missachtet; Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus; Bietigheim-Bissingen: Mehrere Autos zerkratzt

Ludwigsburg (ots) - Sachsenheim-Hohenhaslach: Dachrinne gestohlen

Etwa 40 Meter Dachrinne haben bislang unbekannte Täter im Laufe dieser Woche an einer Schuppenanlage neben der Vaihinger Straße abmontiert und entwendet. Die Kupferrinnen im Wert von etwa 2.000 Euro transportierten sie vermutlich mit einem größeren Fahrzeug ab. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Sachsenheim, Tel. 07147/27406-0, zu melden.

Ingersheim: Vorfahrt missachtet

Sachschaden von etwa 11.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 20:15 Uhr in Ingersheim ereignete. Ein 19 Jahre alter Ford-Lenker war auf der Forststraße unterwegs und wollte nach links in die Besigheimer Straße einbiegen. Dabei übersah er vermutlich einen von links kommenden 46-Jährigen, der mit seinem Mercedes die Besigheimer Straße in Richtung Besigheim befuhr. Im Kreuzungsbereich stießen die beiden Fahrzeuge schließlich zusammen.

Bietigheim-Bissingen: Einbruch in Wohnhaus

Das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Donnerstag, zwischen 15:45 und 18:30 Uhr in der Kernerstraße in Bissingen verübt wurde. Über eine zuvor eingeschlagene Terrassentür verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu einem Wohnhaus. Anschließend durchsuchten sie mehrere Räume und machten sich mutmaßlich ohne Diebesgut aus dem Staub. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Bietigheim-Bissingen: Mehrere Autos zerkratzt

In Bietigheim-Bissingen kam es zwischen Mittwoch und Donnerstag zu mehreren Sachbeschädigungen, zu denen das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, nach Zeugen sucht. In Bietigheim hatte es ein bislang unbekannter Täter in einer Tiefgarage in der Edmund-Mansbart-Straße auf einen Fiat abgesehen. Das Fahrzeug wurde ringsherum zerkratzt, wodurch ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro entstand. Bei einer weiteren Sachbeschädigung in Bissingen zerkratzten bislang unbekannte Täter in der Kästnerstraße einen Kia, einen Opel und eine Audi und richteten dabei ebenfalls rund 2.000 Euro Sachschaden an.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell