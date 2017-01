POL-LB: Einbruch in Nufringen, Diebstahl in Sindelfingen, Verkehrsunfall in Altdorf, Sindelfingen und Herrenberg

Ludwigsburg (ots) - Nufringen: Einbrecher erbeuten Schmuck

Schmuck im Wert von mehreren hundert Euro erbeuteten Einbrecher am Donnerstag, zwischen 14:30 und 18:50 Uhr in der Neckarstraße. Die Täter hebelten an einem Wohnhaus die Terrassentür auf und betraten die Räume. Bei ihrer Suche nach Diebesgut stießen sie auf die Wertgegenstände und ließen sie mitgehen. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, zu melden.

Sindelfingen: Mercedes aufgebrochen

Auf eine Handtasche hatte ein Dieb es abgesehen, der am Donnerstag, zwischen 17:00 und 20:15 Uhr einen Mercedes aufbrach, der in der Marienstraße abgestellt war. Der Täter schlug die Scheibe der Beifahrerseite ein und griff sich die Tasche, die einen Geldbeutel und persönliche Gegenstände enthielt. Im Geldbeutel befanden sich eine geringe Summe Bargeld und verschiedene Ausweise. Der angerichtete Sachschaden beläuft sich auf 750 Euro. Hinweise nimmt das Polizeirevier Sindelfingen unter Tel. 07031/697-0 entgegen.

Altdorf: Verkehrsverstöße

Mit einer Anzeige wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis muss ein 40-Jähriger rechnen, der am Donnerstag, kurz nach 21:00 Uhr in der Holzgerlinger Straße von einer Polizeistreife kontrolliert wurde. Der Mann fuhr in einem VW und gab vor, keine Ausweisdokumente dabei zu haben. Da er sich bei der folgenden Überprüfung widersprach, wurde er durchsucht. Dabei stießen die Beamten auf seinen Ausweis. Es stellte sich heraus, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Außerdem hatte er seinen acht Jahre alten Sohn ohne Sitzerhöhung auf dem Beifahrersitz mitgenommen und war mit zwei völlig abgefahrenen Reifen unterwegs. Das Auto musste er stehen lassen.

Sindelfingen: Rotlicht missachtet

Einen Sachschaden von 7.000 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Donnerstag, gegen 14:10 Uhr in der Käsbrünnlestraße ereignete. Ein 53-Jähriger war in einem Mercedes entlang des Geländes eines Automobilherstellers in Richtung Tor 12 unterwegs. An der ampelgeregelten Einmündung kurz vor der Einfahrt zu Tor 8 kam es zum Zusammenstoß mit einem von rechts kommenden VW, an dessen Steuer ein 39-Jähriger saß. Bislang ist unklar, welcher der beiden Autofahrer trotz rot zeigender Ampel in die Einmündung gefahren war. Zeugen, die Angaben zum Unfallhergang machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Herrenberg: Unfallflucht

Einen Sachschaden von 2.500 richtete ein unbekannter Fahrzeuglenker am Donnerstag, zwischen 11:00 und 12:00 Uhr in der Moltkestraße an. Vermutlich beim Ausparken beschädigte er einen dort geparkten Mercedes und suchte das Weite, ohne sich darum zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Herrenberg unter Tel. 07032/2708-0.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell