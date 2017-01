POL-LB: Vaihingen an der Enz: Abfalltonnen in Brand geraten

Ludwigsburg (ots) - Aus bislang unbekannter Ursache gerieten in der Nacht zum Donnerstag zwei Abfallcontainer und zwei -tonnen in Brand, die zu einem Spielcasino in der Walter-de-Pay-Straße in Vaihingen an der Enz gehören. Zeugen, die das Feuer gegen 05.00 Uhr entdeckten, verständigten Polizei und Feuerwehr. Nachdem die eingetroffenen Polizeibeamten die ersten Löschmaßnahmen mittels Feuerlöschern eingeleitet hatten, übernahmen elf Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr Vaihingen an der Enz schließlich und löschten die Flammen. Durch den Brand wurde auch die Fassade des Gebäudes in Mitleidenschaft gezogen. Außerdem war Rauch in die Spielhalle gezogen, worauf der Räume belüftet werden mussten. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht derzeit noch nicht fest.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell