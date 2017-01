POL-LB: Herrenberg-Oberjesingen: Täter bricht in Gaststätte ein

Ludwigsburg (ots) - Auf Bargeld hatte es ein bislang unbekannter Täter wohl abgesehen, der in der Nacht zum Donnerstag in eine Gaststätte in der Hauptstraße in Oberjesingen einstieg. Um in das Gebäude zu gelangen, hebelte der Unbekannte ein Fenster auf. Im Innern machte er sich an einem Geldspielautomaten zu schaffen, brach das Gerät auf und stahl das enthaltene Bargeld in Höhe einer vierstelligen Summe. Der angerichtete Sachschaden dürfte sich auf etwa 500 Euro belaufen. Das Polizeirevier Herrenberg, Tel. 07032/2708-0, sucht Zeugen, die Verdächtiges beobachten konnten.

