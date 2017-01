POL-LB: Gasgeruch in Leonberg, Trickdiebstahl in Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Leonberg: Gasgeruch festgestellt

Die Freiwillige Feuerwehr Leonberg rückte am Mittwoch, gegen 19:10 Uhr mit vier Fahrzeugen und 22 Wehrleuten zu einem Einsatz in Leonberg aus. Im Bereich des Markplatzes roch es aus bislang unbekannter Ursache nach Gas. Trotz intensiver Suche und dem Einsatz von Spezialmessgeräten konnte die Ursache für den Gasgeruch nicht festgestellt werden. Während des Einsatzes wurde der Marktplatz sowie die Nebenstraßen bis etwa 20:00 Uhr gesperrt und zudem eine Warnmeldung im Rundfunk ausgestrahlt. Die Einsatzkräfte mussten schließlich unverrichteter Dinge wieder abrücken. Es entstand weder Personen- noch Sachschaden.

Sindelfingen: Zeugen nach Trickdiebstahl gesucht

Unter dem Vorwand Spenden für Taubstumme zu sammeln, sprach eine unbekannte Frau am Mittwoch, gegen 09:30 Uhr vor einer Drogerie einen 74 Jahre alten Fußgänger auf dem Marktplatz in Sindelfingen an. Der Mann nahm daraufhin seinen Geldbeutel zur Hand und suchte nach Kleingeld. Währenddessen zog ihm die Frau zunächst unbemerkt über 250 Euro aus der Geldbörse und machte sich damit aus dem Staub. Kurz darauf stellte das Opfer den Diebstahl fest und alarmierte die Polizei. Eine sofort eingeleitete Fahndung blieb ohne Erfolg. Bei der Diebin handelte es sich um eine 25 bis 30 Jahre alte Frau die etwa 168 cm groß ist. Sie sprach gebrochen Deutsch und ist vermutlich osteuropäischer Herkunft. Darüber hinaus war sie mit einer dunklen Jacke und Hose bekleidet. Zeugen, die Hinweise zur Täterin geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell