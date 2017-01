POL-LB: Verkehrsunfall in Böblingen (2), Sindelfingen, Holzgerlingen und BAB 8 - Gem. Sindelfingen

Ludwigsburg (ots) - Böblingen: Verkehrsunfallflucht - 23-Jähriger mutmaßlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss unterwegs

Vermutlich weil sich ein 23-Jähriger am Mittwoch unter Alkohol- und Drogeneinfluss an das Steuer eines Opel setzte, kam es gegen 21:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall in Böblingen. Der junge Mann war auf der Kopernikusstraße unterwegs, streifte dort im Vorbeifahren einen am Fahrbahnrand geparkten Mercedes und richtete einen Gesamtschaden von etwa 4.000 Euro an. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern, suchte der 23-jährige Fahrer das Weite. Dank dem Hinweis zweier Zeuginnen, die den Unfall beobachteten und das Kennzeichen notierten, konnten die hinzugezogenen Polizeibeamten den beschädigten Opel in der Schönaicher Straße ermitteln. Während der Unfallaufnahme stellten sie bei dem 23-Jährigen Alkoholgeruch fest und den Einfluss von Betäubungsmitteln. Ein Atemalkohol- und Drogenvortest bestätigte die Vermutung und der 23-Jährige musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Weitere Ermittlungen ergaben, dass er nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und den Opel unbefugt gefahren hatte. Er gehört Bekannten von ihm. Das Auto war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Der 23-Jährige muss nun mit einer Anzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs, Verkehrsunfallflucht, Fahren ohne Führerschein und unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeuges rechnen.

Böblingen: Verkehrsunfallflucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte vermutlich beim Ein- oder Ausparken einen Audi, der am Mittwoch, zwischen 08:00 und 09:30 Uhr auf dem Parkplatz eines Reformhauses in der Mühlbachstraße in Böblingen abgestellt war. Ohne sich um den entstandenen Sachschaden von etwa 2.000 Euro zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise nimmt das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, entgegen.

Sindelfingen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Ein Sachschaden von etwa 2.000 Euro hinterließ ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker an einem BMW, der am Mittwoch, zwischen 16:50 und 18:40 Uhr auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Feldbergstraße in Sindelfingen geparkt stand. Der Unbekannte streifte das Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken und machte sich anschließend davon. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

Holzgerlingen: Glatteisunfall

Vermutlich weil ein 28 Jahre alter Seat-Fahrer bei Glatteis zu schnell unterwegs war, kam es am Mittwochabend, gegen 19:35 Uhr auf der Bundesstraße 464 zu einem Verkehrsunfall. Der junge Mann war von Böblingen in Richtung Holzgerlingen unterwegs und wollte an der Abzweigung Holzgerlingen-Nord nach rechts abbiegen. Hierbei verlor er in der Rechtskurve wohl die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und touchierte zunächst ein Verkehrszeichen. Dann rutschte der Seat über die Fahrbahn und prallte schließlich gegen einen BMW, dessen 55-jährige Fahrerin im Kreuzungsbereich auf einer Linksabbiegerspur stand. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden von etwa 12.000 Euro. Der Seat war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

BAB 8 / Sindelfingen: Unfall führt zu Autobahnsperrung

Ein Sachschaden von etwa 27.000 Euro ist das Ergebnis eines Verkehrsunfalls, der sich am Donnerstag, gegen 03:10 Uhr auf der A 8 ereignete. Ein 42-Jähriger war mit seinem Lkw mit Anhänger von Karlsruhe in Richtung München unterwegs und wollte im Bereich des Autobahnkreuzes Stuttgart auf die A 81 in Richtung Singen wechseln. Auf der Überleitung zur A 81 fuhr er vermutlich zu schnell, so dass der Lkw kam im Kurvenbereich ins Rutschen kam. Beim Versuch gegenzulenken brach der Anhänger aus und das komplette Fahrzeuggespann geriet nach rechts in den Grünstreifen. Nachdem der Fahrer erneut gegengelenkte, schleuderte das Gespann nach links über die zweispurige Überleitung. In der Folge prallte der Lkw gegen die Schutzplanken, drehte sich und kam quer auf beiden Fahrstreifen zum Stehen. Der Anhänger hatte sich durch den Unfall im Lkw verkeilt. Das Fahrzeuggespann war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Während der Unfallaufnahme und der Bergungsmaßnahmen war die Autobahnüberleitung bis etwa 06:20 Uhr voll gesperrt. Die hinzugerufene Autobahnmeisterei Herrenberg kümmerte sich um die Absperrung und die Reinigungsarbeiten.

