POL-LB: Betrugsversuche in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen bzw. Betrug in Asperg

Ludwigsburg (ots) - Landkreise Ludwigsburg und Böblingen: Falsche Polizisten geben keine Ruhe

Am Mittwoch versuchten Betrüger in den Landkreisen Ludwigsburg und Böblingen erneut ältere Menschen um Geld und Wertsachen zu bringen. Anwohner aus Asperg, Bietigheim-Bissingen, Marbach am Neckar, Gerlingen, Sindelfingen, Rutesheim und Aidlingen erhielten von angeblichen Polizeibeamten Anrufe. Die Masche war immer die gleiche. Die Täter riefen mit unterdrückter oder vorgetäuschter Rufnummer einer Polizeidienststelle bei ihren Opfern an. Sie gaben vor, dass ein Einbruch bei den Angerufenen unmittelbar bevorstehen würde und erkundigten sich nach Geld und Wertsachen in Haus oder Wohnung und auf der Bank. Fallen Opfer auf den Betrug herein, kommt ein falscher Polizeibeamter und holt das Geld bzw. die Wertsachen ab.

Die meisten der gestern Angerufenen gingen nicht auf das Gespräch ein und informierten die Polizei. In einem Fall allerdings, der sich am Abend in Asperg ereignete, brachten die Täter einen Senior um sein Erspartes. Er händigte den angeblichen Polizisten mehrere tausend Euro Bargeld und eine wertvolle Münzsammlung aus.

Um sich vor falschen Amtsträgern und falschen Polizeibeamten zu schützen, gibt das LKA Baden-Württemberg folgende Tipps unter dem Link:

