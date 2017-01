POL-LB: Tamm: Wohnungseinbruch; Affalterbach: brennender Heizlüfter sorgt für Feuerwehreinsatz; Ludwigsburg: Schlägerei vor Gaststätte

Ludwigsburg (ots) - Tamm: Wohnungseinbruch

Am Mittwoch zwischen 18.00 Uhr und 19.25 Uhr suchten bislang unbekannte Täter ein Haus in der Friedrichstraße in Tamm heim. Indem sie die Terrassentür der Erdgeschosswohnung aufhebelten, gelangten die Einbrecher ins Innere und durchwühlten verschiedene Zimmer. Mehrere hundert Euro Bargeld und Schmuck in noch unbekanntem Wert fielen ihnen hierbei in die Hände. Anschließend brachen sie von innen die verschlossene Eingangstür auf, begaben sich in den Hausflur und versuchten gewaltsam in die Wohnung im Obergeschoss einzudringen, doch die ebenfalls abgeschlossene Tür hielt stand. Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht bislang noch nicht fest. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, bittet Zeugen sich zu melden.

Affalterbach: brennender Heizlüfter sorgt für Feuerwehreinsatz

Insgesamt 25 Wehrleute und sechs Fahrzeuge der Freiwilligen Feuerwehren Affalterbach, Erdmannhausen und Marbach am Neckar waren am Mittwoch gegen 15.50 Uhr in der Hauptstraße in Affalterbach eingesetzt, nachdem in einem Mehrfamilienhaus Rauch gemeldet worden war. Der Qualm entstand vermutlich aufgrund eines technisch Defekts an einem Heizlüfter, den die Bewohnerin einer Wohnung in Betrieb gesetzt hatte. Beim Versuch das brennende Gerät vom Stromnetz zu trennen, atmete die Frau Rauchgas ein. Sie wurde durch den Rettungsdient zur Untersuchung in ein Krankenhaus gebracht. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr kümmerten sich um den Kleinbrand, löschten diesen und sorgten anschließend für die Belüftung der Wohnung. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 250 Euro geschätzt.

Ludwigsburg: Schlägerei vor Gaststätte

Schwere Verletzungen erlitt ein 29-Jähriger, der am frühen Donnerstagmorgen, kurz nach 05.00 Uhr, in der Asperger Straße in Ludwigsburg von seinem 32 Jahre alten Kontrahenten ins Gesicht geschlagen wurde. Zunächst trafen die beiden Männer, die vermutlich beide alkoholisiert waren, in einer Gaststätte aufeinander. Der Jüngere forderte den 32-Jährigen im weiteren Verlauf auf, ihm Geld zu leihen bzw. eine Lokalrunde zu schmeißen. Doch der Ältere ging nicht darauf ein. Schließlich verließ der 29-Jährige die Kneipe und klopfte penetrant von außen gegen die Scheibe, bis der 32-Jährige ihm folgte. Dieser wurde dann ohne Vorwarnung durch den jüngeren Mann, der eine Flasche in der Hand hielt, angegriffen, worauf der 32-Jährige ihm ins Gesicht schlug. Der 29-Jährige musste anschließend vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell