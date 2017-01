POL-LB: Sindelfingen: Verkehrsunfall mit überschlagenem Fahrzeug

Ludwigsburg (ots) - Von der B464 aus Richtung Böblingen kommend befuhr die Fahrerin eines VW-Bora am Mittwochnachmittag die Landesstraße 1183 in Richtung Sindelfingen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit und Straßenglätte geriet die 58-Jährige gegen 17:40 Uhr von der rechten Fahrspur nach links, wo sie mit dem Opel Corsa einer 54-Jährigen kollidierte, die auf dem linken Fahrstreifen ebenfalls in Richtung Sindelfingen unterwegs war. Während sich zunächst beide Fahrzeuge auf der Fahrbahn drehten, kam der Opel-Corsa nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich im angrenzenden Grünstreifen, wo er schließlich auf dem Dach zum Liegen kam. Der VW Bora kam auf der Fahrbahn zum Stillstand. Die beiden Fahrerinnen konnten sich selbst aus den Fahrzeugen befreien und blieben unverletzt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf insgesamt rund 15.000 Euro. Beide Pkw mussten abgeschleppt werden.

