POL-LB: Sindelfingen: Geldbeutel aus PKW gestohlen

Ludwigsburg (ots) - Mit einem Geldbeutel, in dem sich persönliche Dokumente und wenige Cent Bargeld befanden, konnte sich ein bislang unbekannter Dieb aus dem Staub machen, der am Mittwoch gegen 12.45 Uhr in der Calwer Straße in Sindelfingen zugeschlagen hat. Vermutlich gelang es dem Täter mit einem Störsender das Funksignal der Fernbedienung zu stören, mit dem eine 36-Jährige ihren Mercedes im Parkhaus eines Einkaufsmarkts abschließen wollte. Der Unbekannte konnte darauf eine der Türen ungehindert öffnen und stahl das Portemonnaie, das sich in einer Handtasche befand. Als die Besitzerin hinzukam, flüchtete der Dieb zu Fuß in Richtung "Calwer Knoten". Die Frau nahm sofort die Verfolgung auf, verlor den Täter jedoch aus den Augen. Es handelt sich um einen etwa 180 cm großen, schlanken, 20 bis 25 Jahre alten Mann mit südländischem Aussehen, der einen dunklen Parka mit fellbesetztem Kragen trug. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell