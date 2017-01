POL-LB: Vorläufige Festnahme in Sindelfingen, Trickdiebstahl in Weil der Stadt

Ludwigsburg (ots) - Sindelfingen: 55-Jährige am Busbahnhof bedrängt

Während sie auf ihren Bus wartete, wurde eine 55-Jährige am Mittwochmorgen am Busbahnhof von einer zunächst unbekannten Frau bedrängt. Gegen 06:00 Uhr hatte die Fremde die Dame an Steig 7 zunächst angerempelt, bevor sie versuchte, ihr die Handtasche zu entreißen. Als auf den Hilferuf der 55-Jährigen ein Passant reagierte, entfernte sich die Unbekannte. Noch in der Nähe des Bahnhofs wurde sie kurze Zeit später von einer Polizeistreife vorläufig festgenommen. Es handelte sich um eine verhaltensauffällige 34-Jährige, die nach Durchführung der polizeilichen Maßnahmen in eine klinische Einrichtung eingewiesen wurde. Die 55-Jährige blieb unverletzt.

Weil der Stadt, Merklingen: Senior bestohlen

In einem Gebäude für Betreutes Wohnen in der Brastraße wurde ein Senior am Dienstagvormittag von einer Trickdiebin bestohlen. Gegen 11:00 Uhr klingelte die Fremde am Hauseingang, worauf er sie ins Gebäude und schließlich in seine Wohnung ließ. Sie gab in schlecht verständlichem deutsch vor, Spenden zu sammeln. In einem unbeobachteten Moment gelang es der jungen Frau einen Geldbeutel und Schmuck zu entwenden. Der Wert des Diebesguts beläuft sich etwa auf eine dreistellige Summe. Die Verdächtige wurde als 19 bis 20 Jahre alte Frau mit dunklen Haaren, die zum Zopf gebunden waren, beschrieben. Sie war dunkel gekleidet und ist vermutlich osteuropäischer Herkunft. Hinweise nimmt der Polizeiposten Weil der Stadt unter Tel. 07033/5277-0 entgegen.

