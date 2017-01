POL-LB: Marbach am Neckar: Einbruch in Wohnhaus; Möglingen: Auffahrunfall führt zu 25.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots) - Marbach am Neckar: Einbruch in Wohnhaus

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Dienstag, zwischen 16:30 und 20:50 Uhr Zutritt zu einem Wohnhaus in der Friedenstraße in Marbach am Neckar. Um in das Gebäude zu gelangen, schlugen die Einbrecher ein Fenster ein und durchsuchten anschließend das Haus. Ob ihnen hierbei Diebesgut in die Hände fiel, konnte abschließend noch nicht geklärt werden. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Marbach, Tel. 07144/900-0, in Verbindung zu setzen.

Möglingen: Auffahrunfall führt zu 25.000 Euro Sachschaden

Auf der Landesstraße 1140 kam es am Dienstag, gegen 17:30 Uhr zu einem Unfall, bei dem ein Sachschaden von etwa 25.000 Euro entstand. Ein 31 Jahre alter Audi-Lenker war auf der Umgehungsstraße von Schwieberdingen in Richtung Ludwigsburg unterwegs. Auf Höhe der Ortschaft Möglingen erkannte er vermutlich einen Rückstau zu spät und fuhr auf einen Sattelzug auf, an dessen Steurer ein gleichaltriger Fahrer saß. Der Audi war in der Folge nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell