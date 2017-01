POL-LB: Markgröningen: 36-Jähriger durch Messerangriff schwer verletzt; Markgröningen-Hardt- und Schönbühlhof: Tageswohnungseinbruch

Ludwigsburg (ots) - Markgröningen: 36-Jähriger durch Messerangriff schwer verletzt

Schwer verletzt musste am Dienstagabend ein 36-Jähriger in ein Krankenhaus gebracht werden, nachdem er gegen 20:00 Uhr Opfer einer Messerattacke in Markgröningen wurde. Der 36 Jahre alte Fußgänger befand sich zur Tatzeit auf dem Gehweg der Möglinger Straße. Auf Höhe der Feuerwehr soll plötzlich ein bislang unbekannter Pkw angehalten haben. Der Fahrer des Fahrzeuges stieg anschließend aus, rannte auf den 36-Jährigen zu und verletzte ihn vermutlich mit einem Messer im Bereich des Oberarms. Nach dem Angriff setzte sich der bislang unbekannte Angreifer in sein Fahrzeug und fuhr in Richtung Möglingen davon. Der Fahrer soll längere, dunkle Haare sowie einen Ziegenbart gehabt haben und war vermutlich mit einem dunklen Kleinwagen unterwegs. Zeugen, die Hinweise zu dem tätlichen Angriff geben können, werden gebeten sich beim Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, zu melden.

Markgröningen-Hardt- und Schönbühlhof: Tageswohnungseinbruch

Der Polizeiposten Markgröningen, Tel. 07145/9327-0, sucht Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu einem Einbruch geben können, der am Dienstag, zwischen 12:00 und 19:15 Uhr in der Pforzheimer Straße im Weiler "Hardt- und Schönbühlhof" verübt wurde. Über ein zuvor eingeschlagenes Kellerfenster verschafften sich die bislang unbekannten Täter Zugang zu einem Wohnhaus. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten Schmuck, drei Armbanduhren, ein Smartphone sowie eine Spiegelreflexkamera. Der Wert des Diebesguts wird auf eine vierstellige Summe geschätzt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell